Regé-Jean Page, galán instantáneo

El año nuevo impuso una moda para todos, maratonear la nueva propuesta de Netflix: Bridgerton. Esta desarrolla la historia de la Inglaterra de 1800 con toques modernos, romance, sexo y pasión. Allí, se destaca el actor Regé-Jean Page, un galán que a pocos días del estreno, y con una audiencia global de 68 millones de espectadores, se ha convertido en uno de los preferidos por la audiencia de todo el mundo.



Si bien el joven oriundo de Zimbabue no es un recién llegado en la industria audiovisual, de hecho ya había participado de varias series y películas, es con este nuevo programa que el reconocimiento le ha llegado y ya tiene varias ofertas, además de continuar en el programa, para los próximos meses.

En Bridgerton, Page da vida al duque de Hastings, Simon Basset, con quien Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), mantiene una relación que le permitirá alejarse de un matrimonio pactado por su familia. El suceso en el que se ha convertido rápidamente el programa ha multiplicado la cantidad de seguidores de sus redes sociales de una manera única, además de posicionarlo como uno de los nombres más solicitados en los buscadores de internet y en las revistas del corazón.



A todo esto, los rumores sobre su posible actuación como el próximo 007 en una nueva película del agente especial crecen, dado que el actual actor que encarna el rol, Daniel Craig, ya realizó su última película como James Bond, No time to die, y los productores solo están esperando a que pase el estreno para empezar a buscar a su reemplazo. Sabemos que Lashana Lynch será la próxima 007 (aunque no hay detalles sobre una película para ella todavía), pero también sabemos que un nuevo Bond va a surgir pronto y Page podría ser la elección dado el interés de los fanáticos porque así sea.



El actor llegó a Londres a sus 14 años y rápidamente absorbió la bohemia y la música del lugar, participando como baterista en una banda de punk mientras continuaba con sus estudios secundarios, para luego descubrir la actuación con una pequeña participación en la serie Casualty de la cadena BBC. Por esos tiempos, tuvo un cameo como extra en la recordada Harry Potter y las reliquias de la muerte parte 1, en donde es uno de los invitados de la boda de Bill Weasley y Fleur Delacour que se queda petrificado ante el anuncio de que Voldemort había tomado el control del Ministerio de la magia.



Y desde ahí no paró nunca, compartiendo con Jonathan Pryce El mercader de Venecia, hasta que en 2015 volvió a la televisión con el drama Waterloo road, donde encarnó a un profesor de diseño de productos. Luego llegaría la nueva versión de Raíces, clásico literario de Alex Halley, Máquinas mortales, en cine y ahora Bridgerton, que ya tenía garantizado su suceso, dado que la creadora, Shonda Rhimes, es la showrunner de Grey’s Anatomy.