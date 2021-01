Michael C. Hall adelanta el regreso de Dexter a la televisión

En septiembre de 2013 finalizaba Dexter, exitosa serie centrada en un asesino serial con mucha humanidad, que cautivó a la audiencia por ocho temporadas. Pero no todo fue romance con el público, al contrario, al avanzar la historia y los años, el idilio comenzó a perder fuerza ya que la historia de este asesino y Policía tenía muchos cabos sueltos que nunca terminaron por cerrar del todo.



En una reciente entrevista concedida a The Daily Beast, con el objetivo de profundizar sobre el revival de la serie este año Michael C. Hall dijo: “Me incluyo entre los que al ver el final de la serie pensaron: '¿Qué demonios le ha pasado a este tipo?'. Así que me hace mucha ilusión volver. Nunca había interpretado a un personaje durante tantos años”.



“El asunto de retomar la serie siempre ha estado ahí, a la espera de una historia que valiera la pena contar. Creo que ha pasado el tiempo suficiente y que lo haremos de una manera que no se ha hecho antes. Y seamos realistas, la gente descubrió que la forma en la que la serie dejaba las cosas fue bastante insatisfactoria”, agregó.



Está previsto que el rodaje de la novena temporada de Dexter, que tendrá diez capítulos, arranque en breve para que pueda estrenarse en otoño en Estados Unidos a través de la cadena Showtime. También esto dará tiempo para ponerse al día con la saga a aquellos que dejaron la historia de Dexter Morgan sin terminar o aquellos que por primera vez se animen a verla. James Manos Jr., el showrunner original volverá a ser el productor ejecutivo y el guionista, mientras que Marcos Siega, uno de los directores habituales de la ficción, se pondrá de nuevo detrás de las cámaras.