Le robaron a Rocío Oliva

Rocío Oliva destacó que vivió un mal momento, luego de que le roben la cartera dentro de su auto. La panelista de Polémica en el bar y expareja de Diego Maradona, remarcó que el robo se produjo luego de que salga del dentista. Además señaló que le inyectaron corticoides luego de que le pongan un implante dental.

"Por eso estoy con esta cara, porque estoy sin el calmante, me robaron y tengo la cara de dormida. Me sacaron la cartera en Avenida Córdoba y Avenida Scalabrini Ortíz. Tomi Dente (compañero) está tratando de conseguir el video", destacó fastidiosa Oliva.

Y agregó: "Igual no me asaltaron a mi, yo no me di cuenta. Me abrieron el auto y me sacaron la cartera cuando yo no estaba. Me di cuenta a las tres horas de que no la tenía. Tuve un día tremendo, pero acá estamos, bien y con salud. Pero no me puedo reir mucho" cerró.