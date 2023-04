La China Suárez habló sobre su separación

La actriz Eugenia Suárez brindó una entrevista a Grego Rossello donde habló de su separación reciente de Rusherking, el cantante con el que salió un año. Así afirmó: “Y la vida, boludo. A veces pasa. Qué sé yo. Está bien. No tengo una respuesta para todo”. Luego continuó: “Sí. Lo que pasa es que ese es el problema, que la gente piensa que tiene que ser flan o budín de pan y a veces no es blanco o negro en la vida, existen grises. A veces la gente piensa que es blanco, negro, enojado”.

Por otro lado, explicó cómo fue que se dieron las cosas: “Uno elige, yo elijo no ver, por ejemplo. Yo no veo esas cosas. Antes por ahí sí era más de ver, pero también es un ejercicio que uno hace y que también el entorno se da cuenta y mi entorno ahora es muy chico, realmente, muy cerrado y ya saben qué es lo que me hace bien, qué es lo que me hace mal y lo que a mí me importa es la vida real”.

Sobre los duelos y el amor después del amor: “Es hacer un duelo y hacerse cargo y obvio que es súper triste. Es como mirar desde afuera y decir: Soy un puntito en el universo, a nadie le importa. Hay problemas mucho más graves. Es una relación y nos pasa a todos y, obvio que es triste, pero no es la muerte de nadie. Lloro como todo el mundo y me deprimo y lo paso mal y toco fondo”. Por último, afirmó: “Tengo tres hijos, tengo trabajo, tengo salud. Me siento mal cuando me quejo, me parece como superinjusto”.