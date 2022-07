La confesión de Camila Homs: “Hasta hace poco tiempo podía pensar en una reconciliación”

La expareja de Rodrigo De Paul y madre de sus dos hijos, Camila Homs, ha­bló sobre cómo fueron los últimos meses de relación, cómo afrontó el proceso de ruptura, e incluso resaltó la infidelidad del futbolista. “Hasta hace poco tiempo podía pensar en una reconciliación, ahora ya no”, expresó.

Después de la separación formal, debieron transitar la repercusión mediática y la presentación de sus nuevas parejas. Todo ese conflicto se volcó en la Justicia, aunque todavía no se definió qué es lo que sucederá. Durante una entrevista que brindó a un medio gráfico de alcance nacional, Camila Homs reveló detalles de lo que sufrió todo este tiempo.

“Todavía no puedo decir en qué momento estoy, pero pasé por todas las etapas, aunque siento que ya transité por un montón de estados. En un primer momento sentí decepción y angustia porque yo tenía un proyecto en mente y pasa algo así y te preguntás dónde queda todo eso”, apuntó.

La declaración da a entender que la modelo tardó en enterarse de la relación que su ex mantiene con la cantante Tini Stoessel. Pero también deslizó una indirecta sobre cómo sucedieron las cosas: “Para ser infiel digo sorry, prefiero que no estemos más juntos. Hago la mía. Soy de respetar mucho a mi pareja y cuando veo que eso mismo no es correspondido: chau, mi amor”

La tensión entre ambos

Es sabido que Rodrigo De Paul y Camila Homs no logran ponerse de acuerdo en cuestiones legales. Debido a esto, la tensión entre ellos va de mal en peor.

Esta vez fue el muchacho quien dio señales de malestar públicamente y dejó en evidencia que el vínculo ya no sería tan amigable. El jugador de la Selección la dejó de seguir en las redes y ese detalle alertó a los fanáticos, que no se pierden un paso de los protagonistas por más pequeño que sea.

A decir verdad, días atrás fue Camila Homs quien empezó con estas idas y vueltas en las redes, dejando de seguir al padre de sus hijos en Instagram. No se sabe a ciencia cierta si el comportamiento de Rodrigo De Paul fue consecuencia de la actitud de su expareja o algo que decidió hacer por sí mismo.

Cabe mencionar que el deportista volvió al país tras suspender sus vacaciones con Tini Stoessel para aplacar la situación legal con su exmujer. A pesar de que intenta llegar a un acuerdo con la madre de sus hijos, la modelo dejó en claro que no cederá y que no tendrá problema en llevar la situación a la Justicia.