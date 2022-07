Milena Adamis: “Tengo un estilo particular”

Durante una entrevista con Hoy, Milena Adamis se expresó sobre sus labores en la música.

—¿Bajo qué circunstancias lograste adentrarte en la música? ¿A qué se debe la elección de este camino?

—Comenzó la primera vez que fui a una fiesta. Es más, creo me enamoré inmediatamente de la libertad de expresión que sentí en ese momento. Después fue todo muy inesperado. Considero que desde siempre me proyecté haciendo algo artístico, que tenga que ver con la música, cantando o algo así. Sin embargo, nunca me imaginé que terminaría siendo una discjockey. Todo sucedió e inició cuando me propusieron hacer un curso en un momento y obvio dije que sí porque a mí me encanta hacer de todo. Y al final, resultó ser a lo que iba a dedicar en la actualidad, es decir, mi oficio elegido.

—¿Qué sensaciones te rodean? ¿Qué podés informar sobre este recorrido?

—Por este trayecto, mi inspiración estuvo enfocada en persona. Es decir, sucede por las ganas de tener logros, de lo que aún queda por andar, entre otros. También están presentes las expectativas a futuro para lograr y aprender, superarme día a día, entre otros. Cuando empecé, me puse un objetivo y creo que fui buscando también, poco a poco, cómo llegar a mi cometido.

—¿Cómo describirías tu trabajo performático? ¿Cuáles son las aristas a destacar según tu criterio?

—Sucede que no podría definir un track, puesto a que cada uno está producido con una clara decisión por parte del músico que, además, está atravesado por ideas, sentimientos, entre otros. Según el lanzamiento, el trabajo o la producción a lanzar tiene un momento especifico para crearlo y otro para darlo a conocer. En mi caso, me gustan aquellos que tienen más grooves, experimentales o hipnóticos, siempre que me hagan sentir algo, allí es perfecto.

—¿Qué detallás de tu producción actual? ¿Cuáles son las génesis de tu trabajo?

—Siento que tengo un estilo muy particular en cuanto a la mezcla. En cuanto al sonido, me considero bastante variada, voy buscando lo que, a mi criterio, el público necesita en ese momento. Siempre techno, mucho groove y sonidos hipnóticos.