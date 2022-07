Guillermo Pfening: “Bahía Blanca es una película que siempre quise hacer”

Basada en la novela homónima de Martín Kohan, mañana llega a los cines la intensa e hipnótica Bahía Blanca, dirigida por el debutante en ficción Rodrigo Caprotti y protagonizada por Guillermo Pfening. En la película Pfening es Mario, un docente universitario a quien le autorizan un viaje a la ciudad que da nombre al filme para realizar una investigación sobre Ezequiel Martínez Estrada, pero que en realidad es su posibilidad de escape del pasado. En el lugar se topará con un viejo conocido (Drolas) y a partir de ahí todo cambiará. El guion de Caprotti, Bárbara Scotto y Nocolás Allegro funciona. Para saber más detalles de la propuesta, hablamos con su protagonista.

“Me pone muy contento que se estrene Bahía Blanca, porque además a nivel personal me da mucha emoción, la filmamos en 2018 y con mi hermano Caíto fuimos productores asociados. Es una película que siempre quise hacer, la novela me había gustado mucho y cuando supe que se iba a hacer puse mi energía para estar ahí, porque me interesa mucho el autor y conocerlo a Rodrigo Caprotti, a partir de este proyecto, que es uno de los directores que más me gusta, hay un gran director ahí. Vuelvo para el estreno”, contó a a diario Hoy Pfening desde España, en donde rueda la segunda temporada de Bienvenidos a Edén, el éxito de Netflix.

“Va a tener un estreno módico en el ­Gaumont, pero para mí es una película buenísima, que te ataca al sistema nervioso central. Tiene algo de mucha fuerza, hay escenas muy bien logradas, escenas de varias páginas, de diálogos; hicimos un trabajo muy lindo con Javier Drolas y Elisa Carricajo, dos grandes intérpretes, y estoy muy contento de que se pueda estrenar”, agregó sobre la llegada a las salas de la película.