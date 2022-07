Christoph Behl y Real Valessa hablan del estreno de Panash

Panash, la nueva realización de Christoph Behl (El desier­to), protagonizada por Real Valessa, Lautaro LR, Homer el Mero Mero y Dani Ribba, entre otros, rodada en Fuerte Apache, cuenta la historia de jóvenes que buscan sobresalir en la música mientras lidian con la cotidianeidad de su duro lugar de origen. Toma inspiración en el clásico Cyrano de Bergerac. Diario Hoy dialogó con Behl y Valessa para saber detalles del proyecto que llega a salas y, en breve, a Amazon Prime Video.

“Hay mucha expectativa dentro del público rapero, y del que no es también, estamos muy emocionados, de poder verla antes del estreno, estamos todos esperando desde hace dos años este momento”, revela, emocionada, Valessa, que debuta en la película como actriz.

“En un principio, cuando me comentaron la idea, por diferentes lados, no sabía que iba a ser, y cuando llegué a la primera reunión me di cuenta de que era verdad. Esto porque una está acostumbrada a cosas más chicas, y al leer ya la sinopsis era muy ambiciosa y verdadero para ser real. El valor que tiene es que los actores interpretamos el rap y la historia y los espectadores al verla pueden identificarse más”, suma.

“Los duelos de poesía que están en Cyrano llevarlos a la actualidad con los duelos de las batallas es muy bueno. Para mí fue un desafío, pero fue buenísimo que esté basado en una historia que ya conocen todos, aún estando cambiada, y al ver la película me daba cuenta cómo podía resonar en los demás”, finaliza.

“Los clásicos siempre dan posibilidad de renovarse, encontrar ­nuevas narrativas y formas. Por la pandemia el estreno se demoró, como fue autogestionada hubo ­algunos problemas, pero tampoco solo quería presentarla online. Evaluamos estrenarla antes, porque fue el primer proyecto de estas características, pero decidimos salir después”, cuenta Behl, director de la esperada película.

“De alguna forma, si bien tuvimos un esquema clásico de director y guionista, el proyecto fue una construcción colectiva. De hecho la rodamos en Fuerte Apache porque lo sugirieron. En todos los aspectos hubo un tratamiento colectivo, hasta en los actores para identificarse con los personajes”, continua el director sobre cómo fue el esquema de producción del relato.

“Conté infinitas veces la historia de Cyrano, desde la más simple a la más compleja, y de hecho les mostré la película con Gerard Depardieu, y de hecho Homer se durmió dos veces”, cuenta y se ríe, para finalizar, sobre la inspiración del filme.

THOR: AMOR Y TRUENO

La cinta se apoya en una gran banda sonora que elige a clásicos del rock de Guns N’ Roses con su himno Sweet child of mine, canciones de ABBA y Enya, entre otros. En el elenco secundario se destaca un Russel Crowe con bucles a lo Shirley Temple.

La propuesta es una verdadera fiesta en la que se homenajea a la cultura pop más bizarra, pero también la más elevada, y con directas referencias a propuestas como Flash Gordon, que terminaron de pegar la vuelta y se convirtieron en objetos de culto.

CAFRUNE

El realizador Julián Giulianelli recupera la voz e impronta de una de las figuras fundamentales de la cultura popular nacional a partir de entrevistas, audios, imágenes del propio artista en acción, reconfigurando la importancia que tuvo para el desarrollo de una pujante industria musical. Sus ideas, su pensamiento, la pasión que tenía en cada palabra y canción. Con solidez y una puesta que trasciende el documental, la película se presenta como necesaria para seguir entendiendo nuestra identidad.