La despedida de Sinead en Londres

Sin dudas que la muerte de Sinead O'Connor, ocurrida el miércoles pasado, fue un cimbronazo difícil de digerir, no solo para la música sino para la cultura de todo el globo. Es por ello que familiares, artistas y parte del círculo íntimo de la cantante le brindaron una última y cálida despedida. Fue un evento privado en el Centro Irlandés de Londres y una de las asistentes fue la cómica irlandesa Aisling Bea. Allí, ella expresó sobre Sinead: “Fue una bella y amable persona, era una mujer y una artista increíble. Creo que su legado a toda una generación de mujeres irlandesas y de todo el mundo es que tengan menos miedo de ser vistas como difíciles o peligrosas”. En la entrada del lugar los fanáticos que se acercaron le dejaron rosas, girasoles, y también varios mensajes, como por ejemplo, “descansa, guerrera”. Entretanto, el reconocido cantante Morrisey publicó una extensa carta en la que la despidió y también dejó polémicas declaraciones contra la industria. Entre otras cosas expresó: “Ella solo tenía tanto yo para dar. Su sello la abandonó después de vender 7 millones de álbumes para ellos. Se volvió loca, sí, pero poco interesante, nunca. Nunca hizo nada malo. Tenía una orgullosa vulnerabilidad, y hay cierto odio en la industria de la música hacia los cantantes que no encajan -esto lo sé muy bien-, y nunca son elogiados hasta la muerte, cuando, finalmente, no pueden responder”. Entretanto el tribunal forense del sur de Londres informó que se va a realizar una autopsia para decidir si se abre una investigación sobre el fallecimiento de la artista irlandesa. Aunque se desconocen aún las causas, la policía metropolitana ya indicó que no se trata de “muerte sospechosa”.