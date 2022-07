La dura declaración de Ana de Armas

De forma reciente, la actriz Ana de Armas dejó el ostracismo para hablar de sus nuevos proyectos y la relación que mantuvo con el actor y productor norteamericano, Ben Affleck, que está pronto a contraer matrimonio con JLo.

La nota fue concedida a una revista de alcance internacional y allí la mujer ahondó en lo que fue su noviazgo de un año con el galán. Expresó que no todo fue color de rosa y ahondó en los motivos que la llevaron a alejarse de su vivienda para vivir en una estricta vida lejos de los flashes de los paparazzis.

Respecto de sus miedos ante la exposición, afirmó: “Pasar por eso confirmó mis pensamientos: Este no es el lugar para mí. Se volvió demasiado. No hay escapatoria. No hay manera de salir. Siempre es la sensación de algo que no tienes, algo que falta. Es una ciudad que te mantiene ansioso”.

Antes de cumplir el año de relación, la pareja llegó a su fin para seguir por caminos separados.

Cabe destacar que Ben volvió a los brazos de su antiguo amor, Jennifer López, con planes de convivencia y boda inminente. Sin embargo, Ana no se quedó atrás y, gracias a amigos en común, conoció a un empresario que trabaja para la red social Tinder.

Al finalizar, la mujer también alegó que hace falta mayor amplitud en los lugares que los artistas latinos podrían ocupar en los espacios de trabajo en Estados Unidos: “Nosotros podemos hacer cualquier cosa si nos dan tiempo para prepararnos”.