Master Stroke: “Recreamos esa energía arrolladora que Queen tenía en vivo”

En una entrevista íntima, el cantante Ema Caradoso, integrante de la banda Master Stroke, que reversiona las canciones de Queen, brindó los detalles del concierto que darán el viernes 22 de julio, a las 20, en el teatro Ópera, ubicado en la calle 58 entre 10 y 11.

—A la hora de hacer una selección del amplio repertorio de Queen, ¿cuáles son las aristas que tienen en cuenta?

—En cada show proponemos un repertorio en el que atravesamos las épocas de los años setenta y ochenta que tienen que ver con sus grandes clásicos como Love of my life; We are the champions; I want to break free, Under pressure, entre otros. También elegimos hacer sus lados B para los fanáticos que no esperan escuchar solo clásicos. Por ejemplo, allí suenan otros temas tales como Spread your wings, You take my breath away, It’s a hard life, entre muchas otras, las cuales son celebradas y disfrutadas. Sumado a lo expuesto, se puede observar y apreciar que la carrera de la banda fue tan prolífica que nos permite todo el tiempo ir presentando distintas canciones en nuestros repertorios.

—Para ustedes, como parte de este tributo, ¿qué consideran como clásicos?

—¡Qué pregunta difícil! ¡Difícil pregunta! Sin embargo, te diría que se generan momentos únicos con Love of my life; Somebody to love y Bohemian rhapsody son increíbles e incomparables. Estos son los clásicos que movilizan.

—¿Es difícil versionar a una banda tan legendaria? ¿Qué responsabilidades se ponen en juego ante este hecho artístico y cultural que tiene tanta vigencia?

—Es verdaderamente un gran desafío y compromiso. Más en nuestro caso, en donde nuestra propuesta se enfoca en la experiencia desde lo musical, lo emocional y en recrear esa energía arrolladora que Queen tenía en vivo. Tenemos guiños hacia la banda original, pero sin la caracterización.

—¿Qué herramientas ponen en juego para ello? ¿Cómo describen estos preparativos?

—Dividimos en tres partes este trabajo. En la primera, hacemos hincapié en ser lo más fiel posible en el sonido. Es por ello que el guitarrista Brian Morua tiene una réplica de la guitarra de Brian May y toca con una moneda, como él lo hace.

Por otro lado, el baterista Agustín Albertini armó una batería con los mismos cuerpos que Roger Taylor, y así sucede con cada instrumento.

Además, pulimos cada arreglo y detalle de las canciones. Por último, y quizá lo más difícil, queremos dar la mejor interpretación posible para transmitirle al público lo que cada canción genera.

—¿Por qué recomendarían a la gente que concurra al show? ¿Cuáles son las características que resaltás?

—Sencillamente porque es un show para toda la familia y todas las generaciones donde proponemos recorrer, revivir la gran carrera de Queen con sus grandes canciones, para emocionarse, cantar mucho y bailar.