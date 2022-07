Iván Noble llega a La Plata

Con esfuerzo y perseverancia, en una época donde el mundo en que conocíamos se detuvo y la vida comenzó a transitar puertas adentro, Iván Noble puso manos a la obra para escribir, componer y grabar su nuevo disco que se titula El arte de comer sin ser comido que contiene canciones nuevas, una reversión y muchos invitados especiales tales como Rosario Ortega, Chango Spasiuk, León Gieco, y Javier Casallas, entre otros.

Además, Noble ideó un videoclip para la canción Fango donde aparecen figuras de primera línea tales como León Gieco, Abel Pintos, Graciela Borges, Facundo Campazzo, Sergio Hernández, Juan Carlos Baglietto, Cucho Parisi, Donato De Santis, Julieta Ortega, Andrea Rincón, Sebastián Wainraich y Dalia Gutman, “Peque” Schwartzman, Airbag, Alejandro Dolina, Silvina Moreno, Benjamín Amadeo, Jey Mamón, Papu Gómez, Miranda! y Rusherking. Vale mencionar que la dirección estuvo a carBelén Asad.

Paso a paso, el músico comenzó a dar a conocer singles sueltos hasta lograr llegar a pieza discográfica que será presentada este viernes, a las 21:30, en el teatro Metro, ubicado en la calle 4 entre 51 y 53.

—¿Qué podés contarnos sobre el show que darás en La Plata? ¿Qué sensaciones te rodean al respecto? Teniendo en cuenta que se trata de la presentación de un disco junto a la banda completa...

—Mis expectativas para el show en La Plata son enormes como cada vez que voy. Me gusta mucho la ciudad y hacía muchísimo tiempo que no iba con la banda entera. Esto sobre todo me entusiasma y además vamos a presentar un disco nuevo. Eso significa que habrá canciones que van a ser estrenadas y siempre es bueno saber cómo se lleva la gente con eso. Por supuesto, también va a haber temas viejos, de todas las épocas.

—¿Cuál es la génesis de esta producción discográfica que fue grabada en plena pandemia? ¿Cómo será la selección del repertorio?

—Se trata de mi nuevo disco titulado El arte de comer sin ser comido, que está producido, grabado, compuesto en pandemia. Así que presentaremos este disco con la banda completa y con las canciones que la gente siempre quiere escuchar. Las canciones preferidas cambian según las épocas. Ahora me gusta mucho este último disco cuyas canciones favoritas, al menos las mías son No te molestes en quererme, Olivia. También estoy abocado a escribir otros formatos, en algo que intenta ser literatura, tal vez antes de fin de año cobre forma y veremos en qué se convierte eso.