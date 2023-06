La emoción de la China Suárez

“Es un día muy especial. No me gusta llorar en cámara ni en público, pero estoy muy emocionada, muy agradecida. Ustedes son parte de todo esto. Gracias por acompañarme y por confiar en mí”. Así se expresó la China Suárez al comenzar un video que compartió en sus redes y en el cual se la pudo ver muy emocionada. Tanto que no pudo contener las lágrimas de emoción.

¿Qué ocurrió? Resulta que firmó contrato con una importante productora musical. Vaya sorpresa, la misma para la que trabaja María Becerra. Vale recordar que Becerra es la ex de Rusherking, quien fue el último amor de Eugenia. “No fueron meses fáciles. Tantas veces en donde uno duda si va por el camino correcto, si seguir. Bajar los brazos nunca es opción. Gracias a todos por sus palabras. Estoy feliz. Se viene mucha musiquita”, continuó movilizada.

Así las cosas, parece que ella retomará el camino de las canciones, ampliando sus ­búsquedas artísticas. Entretanto, los rumores de su romance con Lauty Gram no paran. ¿Algo de las lágrimas también será por el nuevo amor? Habrá que esperar.