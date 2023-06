Sigue el drama para L-Gante

Corren los días, las semanas, mientras avanza el calendario y el trapero L-Gante continúa detenido. Su abogado patrocinante, Alejandro Cipolla, se había manifestado con esperanzas de que pudiera liberarlo en el transcurso de esta semana pero parece que la cosa no será así. Es más, parece que va para largo.

De hecho, hacia comienzos de semana había presentado un nuevo pedido y había sumado pruebas audiovisuales que demostrarían la inocencia de Elián -imágenes de una cámara de seguridad-. Pero todo parece haber sido en vano.

Durante la mañana de ayer se dieron a conocer algunos detalles sobre la apertura del celular de L-Gante al que pudo acceder la Justicia. El peritaje habría sido durante las últimas horas del día miércoles. Así las cosas, se reveló que se trata de un iPhone último modelo, que fue uno de los objetos secuestrados durante su detención en el country Banco Provincia, ocurrido la semana pasada. Además de ese lugar, también fueron allanadas dos propiedades más: la casa del cantante del barrio Bicentenario y la vivienda de la madre de L-Gante.

El aparato fue peritado en la fiscalía de Moreno y si bien, según lo informado para fuentes policiales a la prensa, no pudieron acceder a todo el contenido, sí pudieron corroborar que es el aparato desde el cual se realizaron amenazas a la víctima, llamada Gastón Daniel Torres. Además de ello, en la prensa dejaron trascender que tras la asistencia médica que el cantante recibió hacia comienzos de esta semana, no estaría de muy buen ánimo dadas las últimas novedades respecto a su caso. Y esto se agudiza aún más dado que las presentaciones y pedidos de liberación de su abogado no están llegando a buen puerto frente al juez y la fiscalía. Durante todos estos días Elián se estuvo comunicando con sus amigos, fans y seguidores a través de cartas que sus más cercanos replicaban en las redes.

“Si no salgo ganando, prefiero no salir. Diego de Crónica, tenés razón, para muchos soy más que un grano”; “Me encanta escuchar a Sigal en vivo, jaja. Tiene menos chamu, los turros lo dan vuelta como una tortilla”; “Gracias por el aguante, yo estoy repiola. Descansando. Nos vemos pronto y mejor que nunca”; “Para los que me odian les brindaré mi mejor versión”, “Esto sucede porque jamás me sacaron $”. Cada uno de sus mensajes los firmó con “Celda 4”, informando así el lugar que está ocupando en la DDI de Quilmes.

Quién además se manifestó en los últimos días fue su padre. “Cuando me permitieron ingresar a hablar con Elián, le cedí mi lugar a Tamara con Jamaica. Ya voy a tener tiempo de verlo. De esto va a salir fortalecido Elián, le va a servir como hombre, ya es un chico crecidito, es inteligente. Le va a enseñar muchas cosas”, dijo. Y agregó: “Elián no va a ser un prófugo si le dan una excarcelación (...). Si se mandó una macana, que vaya detenido, pero no presumiendo que hay culpa de antemano”.

El creador de la cumbia 420 está acusado de amenazas y privación ilegítima de la libertad de dos personas. Y si bien al principio de la detención todos estaban más o menos convencidos de que sería una cuestión de días, todo hace indicar que la cosa va para largo y que, por lo pronto, seguirá detenido algunos días más.