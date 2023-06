Cómo sigue el caso de L-Gante

El músico y trapero L-Gante lleva poco más de una semana detenido. Y durante todos estos días, a decir verdad, ha pasado de todo. Por ejemplo, se estuvo comunicando con sus fans y seguidores a través de varias cartas y mensajes escritos de puño y letra por el mismo. Aunque una de las noticias más impactantes sobre él, es que tuvo que ser atendido y visto por una ambulancia entre el día martes y el miércoles. Según comentó su abogado Alejandro Cipolla, el músico atravesaba un fuerte cuadro gripal y por ello se decidió llamar al SAME. En declaraciones con la prensa, Cipolla comentó que no lo había visto nada bien al músico y que por ello se alarmó.

En tanto, luego de que fuera asistido, L-Gante volvió a comunicarse a través de cartas. Durante la mañana de ayer escribió: “Para los que me odian les brindaré mi mejor versión” y “Esto sucede porque jamás me sacaron $”. Además, agregó la frase “El barrio con el barrio” y “Celda 4 Re vacaciones”. Pero esa no fue la única comunicación. Durante el mediodía volvió a enviar un nuevo mensaje. “Me siento un preso político mediático”, escribió. Pero en la hoja se nota que tachó con fibra negra las primeras dos palabras, y con lapicera le agregó otra. Así, el mensaje final fue: “Como un preso político mediático”. Y cerraba con “Cipolla, sacame, ja”.

Por si fuera poco, subió un vídeo en sus stories de Instagram con imágenes de algunas giras suyas con el texto: “Acá positivo, recargando energías. No me creo más que nadie. De General Rodríguez, provincia de Buenos Aires”. A lo que sus miles de fans le dejaron muchos mensajes de apoyo. Se conoció, además, que su abogado volvió a pedir su libertad aunque la fiscalía aún no hace lugar a la liberación del músico.

Por su parte, quien conversó con la prensa fue su mamá Claudia Valenzuela, que lo pudo ver cara a cara recién el día martes. “Ayer lo vi. Fue día de visita. Dentro de toda la situación lo vi bastante tranquilo y ansioso, por supuesto, porque sabe que son muchos días y ya tiene que haber algo en claro. Él se sentía mal por la gripe”, reconoció ella. “También me preguntó quiénes estaban acompañándolo. Yo le decía anécdotas del fogón, del día a día. No me puse a hablar esto es verdad, esto es mentira. Eso lo dejaremos para después, para cuando salga. No es momento de que yo entre a verlo y le pregunte qué pasó”. Otra de las que está apoyando al trapero es su ex y madre de su hijita Jamaica, Tamara Báez quien no sólo acampó frente a la comisaría sino que envía mensajes de apoyo constantemente. Por lo pronto, familiares, cercanos y seguidores esperan ansiosos su libertad.