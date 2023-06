Lisa Barlow: “Somos parte de una gran sororidad”

La gran protagonista de The real ­housewives of Salt Lake City, nuevo reality de Universal +, Lisa Barlow, habló en exclusiva con diario Hoy. El programa revela el detrás de escena de uno de los lugares más lujosos para vivir.

—Cuando te contaron la oportunidad de participar en el show, ¿qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza?

—Nunca olvidaré que cuando me llegó la primera llamada, estaba en el aeropuerto de Miami y solo recuerdo sentirme tan emocionada, tan abrumada y luego solo pensar en todas las posibilidades, pero creo que en general era solo completa emoción. He visto los shows de otros lugares antes, así que entiendo lo increíble que es y que es una gran oportunidad. Así que definitivamente emocionada. Yo amo Housewives of Beverly Hills; cuando Kyle Richards y Beverly Hills lanzaron su marca, tuvimos nuestro tequila allí, así que estábamos allí para la apertura de su tienda. Y, sabes, amo a las chicas en Miami, Atlanta, Nueva York, Nueva Jersey. Creo que es como ser parte de una sororidad gigante. Algunas de las chicas de Nueva York son conocidas por otros amigos en común, así conocí a Ramona y Luanne, años atrás. Así que creo que hay esta sinergia natural y cada franquicia es única. Pero lo bueno de todo es que somos parte de una gran sororidad, como que somos todas chicas.

—OK, vamos al show. ¿Qué fue lo más difícil de constantemente vivir con las cámaras para que todo esté grabado?

—Esta temporada aprendí lo difícil de que todo esté grabado. Es difícil. Aprendes mucho sobre ti mismo. Creo que una vez que lo entiendes y lo has hecho, incluso en la primera temporada, en un momento te olvidas que las cámaras están allí, te olvidas tu poder. Es más, a veces te quitas el micrófono y lo tiras, y te siguen grabando, pero creo que lo más importante para mí cuando empecé fue ser yo misma al 100%. Y si es lo bueno, lo malo, lo feo, ya sabes, es importante que muestres todos esos lados de tí mismo, pero definitivamente hay momentos en los que estoy como hablando y estoy como: “Oh, Dios mío, todavía soy yo”. Pero más allá de todo esto es una gran oportunidad, pero también viene con mucha presión.

—¿Cómo conectaste con el resto de las esposas de la serie?

—En Salt Lake City estuve con Meredith por un largo tiempo. Tuvimos amigas mutuas que se conocían, nos presentaron y nos hablamos. Desayunábamos y hablábamos a lo largo de seis horas y hemos quedado amigos desde entonces. Luego conocí a Heather a través de un amigo mutuo hace unos años y pensé que ella era muy divertida, así que hubo una sinergia natural. Pensé que cuando con el grupo del programa nos reuniéramos, sería perfecta para ella porque es una mamá sola y tiene un negocio. Después conocí a Whitney a través de ella, a Jen a través de Heather también. Y Jenny y yo tuvimos niños, los dos chicos más grandes fueron a la escuela juntos, así que allí conocí a Jenny. Y a Mary, la conocí a través de un amigo llamado Cameron.

—¿Cómo organizás tus días para continuar con tu casa, trabajo, y más?

—Es realmente un desafío para mí. Como madre trabajadora, siempre he sido capaz de manejarlo bien. Y luego, cuando pones el show, hay definitivamente un cambio de prioridad y un cambio en el manejo de tiempo, porque yo todavía trabajo. Puedes ver que en la temporada uno yo estaba haciendo eventos mayores, lanzando shows de televisión, haciendo películas y todo es realmente muy cansador. Pero alargo mi día, voy a la cama un poco más tarde, veo todas las cajas y me aseguro que mis necesidades y las de los niños sean cumplidas. Tengo mi trabajo hecho. Es mucho, pero ha sido un gran aprendizaje para mí. Y en la balanza del trabajo de la vida definitivamente responde que necesitas más trabajo.

—¿Qué vamos a ver en esta temporada y por qué los espectadores en Argentina tienen que ver el reality?

—Van a estar emocionados en esta temporada porque ves un cambio en la dinámica de amistades dentro de nuestro grupo. Todo lo que ha pasado con Jen fue tan chocante. Y es como: “¿Crees en tus amistades? ¿En cuál creo?”. Y solo el cambio en la dinámica es realmente sorprendente. Hacia el final de la temporada todo es como una montaña rusa de emociones donde se ven tantas piezas diferentes, tantas diferentes dimensiones dentro de nuestro grupo de amigos, literalmente necesito un descanso. Es mucho.