L-Gante: una nueva carta y el pedido de liberación de su abogado

A punto de cumplirse una semana de la detención del trapero, aún siguen las especulaciones y nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que puede llegar a pasar con el devenir y el correr de los días. Entre tanto, L-Gante parece haber encontrado una forma de mantenerse activo y cerca de sus fans y seguidores. Porque es algo que viene haciendo desde hace varios días y casi que se ha convertido en un estilo.

Así las cosas, el músico volvió a compartir durante la jornada de ayer un nuevo mensaje epistolar. Aunque breves, fueron contundentes. Primero expresó: “Si no salgo ganando, prefiero no salir”. Y siguió: “Diego de Crónica tenés razón. Para muchos, soy más que un grano”. Esto último dejó en claro que tiene acceso a los medios y a lo que se está diciendo, comentando e informando en la prensa alrededor suyo y de la causa.

Además de ello, luego compartió una segunda carta. Allí escribió: “Gracias por el aguante. Yo toy re piola, descansando. Nos vemos pronto y mejor que nunca. C-420”. Y firmó: “Celda 4”. Es la primera vez que informa él mismo en la celda que se encuentra. Vale recordar que todavía sigue detenido en la DDI de Quilmes y que durante toda la semana pasada se comentó sobre la posibilidad de que fuera trasladado a una penitenciaría, cosa incierta y sobre la cual aún no hay mucha información. Ambas cartas fueron compartidas en las redes y guardan el mismo estilo de todas las anteriores que se animó a enviar: escritas de puño y letra por él, en mayúsculas, con lapicera negra o azul sobre hojas rayadas.

Además de ello, según informó el portal Télam; fuentes judiciales confirmaron que el abogado patrocinante de L-Gante, Alejandro Cipolla, presentó ante el Juzgado de Garantías 2 de General Rodríguez, a cargo del juez Gabriel Castro, el pedido de cese de detención para el músico. Adjunto, además, pruebas fílmicas que validarían y fundamentarían el pedido de liberación. “Dicen que Elián es un secuestrador y un delincuente (…) él el no mató a nadie, no le robó a nadie, solamente estuvo en un lugar dónde no tenía que estar. Lo están acusando de un lio donde no se metió, donde una persona que dice que fue secuestrada se sube voluntariamente al auto de Elián”, indicó el abogado. De hecho, el mismo Cipolla compartió en sus redes el pedido de liberación. Y sumó en una storie: “Dentro de estas horas debería estar resolviendo la libertad de L-Gante. Esperemos que la Justicia se comporte de modo imparcial, ya que la prueba habla por sí misma”.

Vale recordar que el músico se encuentra detenido a raíz de una denuncia por amenazas simples, privación ilegal de libertad y amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuego.