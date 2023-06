The Beatles lanzará una canción inédita con la voz de John Lennon

La inteligencia artificial lo ha cambiado todo y hasta los grandes músicos como The Beatles se animan a usarla. La banda utilizó la IA para reconstruir la voz de John Lennon y así lanzar una canción inédita.

Tal como reveló Paul McCartney, la banda inglesa publicará su último disco y en una de las canciones estará presente la voz del músico fallecido.

A través de demos y un trabajo con la IA al detalle, el conjunto de Liverpool volverá a estar unido a pesar de las muerte de Lennon y Harrison, pero con las presencias de McCartney y Ringo Star.

La canción se llamaría “Now and then” y habría sido creada en 1978, pero nunca vio la luz, ya que en su momento a uno de los integrantes no le convenció y por eso no salió.

Si bien se desconoce que día se podrá escuchar el tema y el disco completo, Paul aseguró que será este año.