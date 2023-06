La reacción de Eugenia Suárez

El romance de Eugenia “China” Suárez y Rusherking llegó a su fin. Ahora él está de viaje con una nueva conquista y todo explotó por los aires. Sucede que el periodista Juan Etchegoyen dio a conocer cuáles fueron las reacciones de la actriz ante el nuevo estado sentimental de su ex.

Así, anunció: “Si bien Rusherking no confirmó que la chica con la que se lo ve en la foto sea su novia, a mí me cuentan que están en un algo y que, cuando su ex se enteró de este viaje, no le cayó bien. Lo que a mí me contaron es que la China no pudo superar el dolor de la separación y sintió innecesario que Tomás se exponga con una chica cuando todavía las heridas de la ruptura duelen”.

Asimismo, continuó: “Es más, la China habría estado tan enojada con esto que pasó que a mí me mandaron una frase que describe bien la situación: Son cosas de pendejo. Yo sé que difícilmente la China confiese que le molestó esto que pasó el fin de semana, pero, más allá de esto, hay algo que es real y es que, por lo que vemos, a ­Rusherking le costó menos de dos meses recuperarse del corazón y ya tiene su reemplazo”.