El divorcio de Kevin Costner

Por casi 20 años, el actor Kevin Costner y la empresaria Christine Baumgartner compartieron sus vidas, tuvieron tres hijos, y ahora se separaron para seguir por caminos distintos.

Sin embargo, las cosas no parecen ser fáciles porque ella se niega a irse de la casa en común y desea más dinero en la división de bienes aún ante la existencia de un acuerdo prenupcial. Recordemos que Costner pidió el divorcio y no hay vuelta atrás. La causa fue caratulada como una separación por diferencias irreconciliables según pactan en los documentos oficiales.

Vale mencionar que hace dos décadas atrás, en las vísperas de su boda, los extortolitos firmaron un acuerdo prenupcial donde en caso de una separación concreta, ella tendría que quedarse con la casa en común y además percibiría una compensación económica mensual mientras esté con vida.

Pero como no todo lo que brilla es oro, la mujer no está conforme y le dieron 30 días para que desaloje aquella propiedad que fuera la casa en común cuando eran pareja y fundaron una familia. Además él le dio más de un millón de dólares para que buscara otro espacio pero ella no lo hizo.

Ante los hechos de público conocimiento que se dieron a conocer porque la mujer no abandona la casa ni tampoco quiere alquiler un espacio momentáneo para poder liberar la mansión, Christine será llevada por su exesposo ante la Justicia para poder quitarla y así demostrar que ella lo presiona con una extorsión económica.

Los abogados de Kevin están buscando otra instancia para poder negociar ante la Justicia o en el ámbito de lo privado pero ante la negativa de la contraparte, el proceso será arduo y extenso.

El actor Kevin Costner saltó a la fama gracias a la película Danza con lobos o El guardaespaldas, entre otros. Justo con la entrada del nuevo milenio conoció a la empresaria Christine Baumgartner y se casaron en una boda majestuosa en el 2004.

La pareja tuvo tres hijos que están transitando la adolescencia y son Cayden, de 15 años, Hayes, de 14, y Grace, de 12.