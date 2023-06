Las palabras de amor de Tom Holland

El actor Tom Holland protagonizó la serie de The crowded room por casi un año y debió prepararse para ese rol que lo llevó a modificar su fisonomía. Además de ejercer como actor principal en esta entrega en especial, el hombre trabajó como productor ejecutivo.

Así expresó: “En mi carrera, siempre creía que era muy bueno dejar el trabajo en el trabajo y, por primera vez, con The crowded room realmente comenzó a infiltrarse en mi vida personal. Creo que una de las principales razones de ello es que cuando haces una película solo toma cuatro meses y eso se consideraría una película larga. Pero en The crowded room son 10 meses interpretando a este personaje, día tras día. Realmente me encontré transformándome en él en ciertos momentos. Y obviamente tenía ese peinado loco”.

En esta entrega, el actor compartió el elenco junto a otras ­estrellas de primera línea como Amanda Seyfried, Sasha Lane, Will Chase, Lior Raz y Emmy Rossum, entre otros.

Por su parte, el hombre halagó a su novia Zendaya por apoyarlo de forma incondicional en lo que fue el rodaje y la emisión del proyecto. Y también por “bancarse” el look que debió llevar para ponerse en la piel de Daniel, un hombre que es intimidado por las autoridades policiales debido a que presenció un tiroteo.