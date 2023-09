La emoción de Paulina Rubio

La cantante Paulina Rubio es una de las artistas mexicanas más famosas en la actualidad. A lo largo de su carrera ha cosechado un sinfín de éxitos, y aún después de tantos años en el ruedo sigue tan vigente y en actividad como siempre. Así las cosas, durante el fin de semana vivió un intenso momento en uno de sus shows. Ocurre que en el concierto honró la memoria de su madre, Susana Dosamantes, la aclamada actriz que falleció el 2 de julio de 2022 a la edad de 74 años, después de una valiente lucha contra el cáncer. En un video que circuló por las redes, se ve el momento en que Paulina se acerca hasta el borde del escenario y le da el micrófono a uno de los fanáticos que habían ido a escucharla. Y entonces, el seguidor exclamó: “¡Que viva Susana Dosamantes!”. Y la “Chica Dorada” primero respondió con una sonrisa, pero luego alejó el micrófono y ya no pudo esconderse ni contener la emoción y rompió en llanto en pleno show. Es harto conocido que Paulina y su hermano Enrique compartían un fuerte vínculo con su madre desde la infancia. La madre de Paulina había empezado a enfrentar su enfermedad en 2016. En ese momento, la cantante había expresado: “Mamita, mujer fuerte, así me lo demostraste desde que nací. Siempre fuerte, de carácter íntegro, y con una personalidad imponente. Nada jamás te detiene. Juntas saldremos adelante, mi fe en tu pronta recuperación es inquebrantable (…). Susana, no necesito decírtelo, sabes que TE AMO, seguiremos sonriendo y caminando juntas de la mano”.