Las indirectas de la ex de Bad Bunny

Hace rato ya que Bad Bunny y su pareja, Kendal Jenner, no esconden su amor. Más por el contrario, se muestran enamorados en cualquier lugar al que van. Obviamente, en cada espacio que pisan de la mano, las cámaras están allí para captarlos. Ahora, son una de las parejas famosas que se pasean, disfrutando de la Semana de la Moda, en la coqueta ciudad de Milán. Pero la novedad llegó desde el otro lado del océano y desde miles de kilómetros de distancia. Ocurre que la ex de él, Gabriela Berlingieri, posteó una imagen en un bar y escribió: “Eres tan cool como trates a los demás”. Parece que, lejos de estar todo bien, las rispideces entre ambos no están del todo finalizadas. ¿Benito dirá algo finalmente?