La faceta mediática de Mickey Rourke

Reconocido por su costado de galán, pero también como actor en películas de renombre, Mickey Rourke supo sobreponerse a la fama, logró recuperarse de las adicciones y la mala praxis en sus cirugías estéticas que le cambiaron las facciones.

En la actualidad, brindó una entrevista al periodista británico Piers Morgan, donde se fue de boca y habló sobe la carrera de su colega Tom Cruise. Usó palabras poco felices para dar la opinión y esto levantó polvareda. Como si no fuera suficiente, también le preguntaron sobre qué comentario haría en la polémica trifulca judicial entre Johnny Depp y Amber Heard. Sin pelos en la lengua, el interprete afirmó: “Ella es una cazafortunas”.

Vale mencionar que por dos años, Johnny Depp y Amber Heard estuvieron casados, se separaron en pésimas condiciones y atravesaron un juicio mediático para enfrentar las acusaciones por violencia doméstica, difamación y recompensación económica.

Ante esta situación, Mickey sentenció que Depp es un caballero y Amber es una buscadora de oro. Así afirmó: “Conozco a Johnny desde hace muchos años pero no lo conozco íntimamente. Todo lo que puedo decir es que una vez estuve en una situación en la que me culparon por algo que no hice. Me costó trabajos en el cine durante varios años y una mala reputación. Finalmente salió a la luz la verdad, pero la verdad salió a la luz después que perdí películas”.

El actor, que tiene setenta años, añadió: “Entonces me sentí mal por alguien que está tratando de ser derribado por una buscadora de oro, ¿sabes?”.

El veredicto le dio la razón a Depp, que deberá ser indemnizado por diez millones de dólares. El hombre consideró dejar atrás esa suma si la mujer le pedía disculpas, retractándose de las acusaciones.

Como esto no ocurrió, el veredicto final continuará su curso hasta que quede firme.

Por muchos años, Mickey fue el preferido de las películas de los ochenta, pero luego, a causa de sus adicciones y cirugías plásticas, quedó relegado. Ahora, de a poco, está regresando con nuevas producciones.