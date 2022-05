“La magia del show en vivo es única e irrepetible”

En base a esfuerzo y perseverancia, Lito Vitale y Sandra Mihanovich construyeron grandes obras en la música popular argentina.

Consagrados como célebres artistas, ellos supieron coincidir en proyectos sueltos y cada cual continuó con su profesión.

En la actualidad, un nuevo proyecto los une y se llama Bendiciones, un disco que recorre canciones de Latinoamérica. Es por ello que el sábado 4 de junio darán un ­concierto para presentar esta obra, pero ­también van a ejecutar otros de sus clásicos que permanecen en el imaginario colectivo.

La cita obligada será a las 21 en el teatro Metro, ubicado en la calle 4 entre 51 y 53. En diálogo con este multimedio, la cantante brindó los detalles de la propuesta y habló de su vasta trayectoria.

—¿Cómo surge este proyecto?

—Hace rato que teníamos ganas con Lito Vitale de emprender el proyecto de grabar un disco juntos. Hemos estado como invitados mutuos en álbumes y shows, pero queríamos hacer un proyecto entero juntos. De esta manera, esta obra titulada Bendiciones vino de la mano de Ave Fénix Música, que le interesó nuestra propuesta: un álbum con canciones folclóricas argentinas y latinoamericanas. Elegimos juntos todas las canciones. Algunas yo no conocía y otras Lito no conocía. La única inédita es la que le da título al álbum, Bendiciones; compuesta y escrita por mi amiga cantautora rosarina Sandra Corizzo. En este sentido, quisimos abarcar otros países latinoamericanos como Chile (La jardinera); Perú (Ese arar en el mar); Cuba (La maza); Colombia (La esperanza canta); Uruguay (Te abracé en la noche) y homenajear a tres autores que nacieron hace 100 años. Se trata de figuras de primera línea tales como Astor Piazzollla, Ramírez y Dávalos. En lo personal, siento que las 14 canciones son bellas. Me dan mucha alegría y paz. Por otro lado, creo que hemos logrado un álbum donde están nuestras personalidades entrelazadas, es tanto de Lito como de Sandra. Esta idea me llena de felicidad. Cada show es diferente. La magia del espectáculo en vivo es única e irrepetible. Nos hace felices encontrarnos en el escenario. Asimismo, la banda es maravillosa y también grabó el álbum, con lo cual estamos todos muy consustanciados con el material. Nos emocionamos, nos divertimos, nos escuchamos, nos provocamos. Habrá además canciones históricas, las de siempre, que sabemos que querrán escuchar y compartir.

—¿Cuál es el análisis que realizan de la escena y la música en la actualidad?

—Creo que estamos recuperándonos de un aislamiento forzado que nos angustió mucho. Tenemos una nueva valoración del encuentro. Muchos hemos descubierto la forma ­virtual y está bueno sumarla como opción. Recordemos que en un momento determinado fue la única. Hay mucha música ­generándose en todas partes de nuestro enorme país.

“Descubrirán un montón de canciones bellas”

—¿Por qué recomendarían al público que concurra al show que darán en La Plata?

—Les recomendaría que vengan porque la música hace bien. La música es sanadora y nos vamos a abrazar, y emocionar mucho. Y sin duda van a descubrir un montón de canciones bellas como las que forman parte de Bendiciones, además de las históricas. Aprovechemos que se puede: nada reemplaza el encuentro.