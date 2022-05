Itziar Ituño: “A veces la vida, tu destino, te viene a buscar”

Pensamiento lateral, de Mariano Hueter, protagonizada por Itziar Ituño, Alberto Amman, Mauricio Paniagua y César Bordón, comenzó su rodaje en Buenos Aires. La película cuenta con la producción de 16:9 Cine y Torneos y tendrá, durante cinco semanas, jornadas de filmación en diversas locaciones de CABA. Diario Hoy dialogó en exclusiva con Ituño en el set de la película y en la Comic Con para saber más de su presente tan exitoso.

—¿Cómo te recibió Buenos Aires y la Argentina para el proyecto?

—Me recibió superbién, con sol, he alucinado de lo verde que es, es la primera vez que vengo a trabajar por acá con un equipo alucinante y estoy encantada.

—¿Te tuvieron que convencer para venir?

—No, cuando me mandaron el guion, lo leí, dije “guau, me voy”, y vine, fue un flechazo.

—¿Qué te atrajo de Julia, tu personaje en ­Pensamiento lateral?

—Me atrajo que Julia es una psicoanalista, “gallega”, como dicen acá, y esta es un poco la meca del psicoanálisis, y que Julia no fuese argentina me hacía gracia, porque a la vez ella oculta algo, tiene un lado misterioso que me atraía, una manera de pensar distinta, que da nombre a película, tratar de no pensar linealmente y ser lo más original posible y sobre todo me atrajo el pozo en el que entra, todo lo tremendo que le ocurre y la fortaleza que ella tiene para sobrevivir un día más.

—¿Cómo fue el encuentro con los compañeros?

—A César y a Mauricio los conocí acá, nos habíamos visto online en los ensayos, porque estaba en España, así que nos pusimos cara acá y es una alegría vernos. A Alberto lo conocí después, porque se sumó luego, así que los primeros ensayos fueron acá, y él es el villano más villano, y todo se integró y fluyó. No lo conocía personalmente, sí por su trabajo, el carrerón que tiene encima, y ya llevamos una semana y somos como una ­familia.

—¿Qué podés contarme de Mariano, que es uno de los realizadores más jóvenes y talentosos que tenemos?

—Mariano me gusta porque tiene las cosas muy claras, se hace entender de maravilla, visualiza el guion de una manera superclara, y es un director permeable, porque en esta vida te encontrás con otros más impermeables. Es lindo trabajar y que te escuchen, y eso fue así desde el principio. Es un muy buen director.

—¿Cuándo supiste que querías ser actriz?

—Querer, querer, de soñarlo creo que de muy chica. Una vez nos preguntaron qué queríamos ser y dije “actriz”, y me puse automáticamente roja, y todos se rieron en la clase. Una tenía ese sueño, pero había que vencer esa timidez, y lo hice a través del teatro, pero sin saber que me iba a dedicar a esto; estudié una carrera, trabajé de otras cosas, y a veces la vida, tu destino, te viene a buscar, y a mí me pasó eso.

—¿Cómo vivís ser parte de la experiencia cerca de los fanáticos como Argentina Comic Con?

—Bueno, son eventos curiosos, que yo no estaba acostumbrada, ni siquiera sabía lo que eran antes de La casa de papel, luego te invitan y tiene algo de tomarles el pulso a los seguidores, a los fans, las fans, que te vienen a dar su cariño, y es mucho, tengo miles de regalos de personas que atravesaron toda la Argentina para venir y verme. Es un poco como el fútbol y sus aficionados, o se siente así. Y puedes ver cómo ellas, y digo ellas porque la mayoría son mujeres, que se acercan y te cuentan sus vidas, es apabullante e intenso.

—¿Extrañás a Raquel Murillo cuando ves este fenómeno alrededor tuyo?

—Emociona porque ves parte de tu trabajo que te has dejado la piel, todos, dando desde las tripas todo y emociona verlo, porque además yo vi la serie una sola vez, y ahora ves pedacitos y entiendes cuánto diste y recibiste, pero también cuánto se llevó Raquel Murillo y emociona.

—Tenés un pañuelo verde, emblema de la lucha por la legalización del aborto en la Argentina...

—Me coloqué uno cuando se votó en el Senado, porque me lo enviaron al País Vasco, y yo estoy en la misma lucha, porque me voy a encontrar con las mujeres en todas las luchas que hagan, para que un Estado no go­bierne nuestros cuerpos, y me coloqué el pañuelo y me insultaron mucho, pero también me quisieron mucho, de todo, pero no me oculto, yo soy quien soy también, y como me lo regalaron acá también, dije ahí voy, por mis compañeras, hermanas, soy sorora y feminista y aquí estoy.