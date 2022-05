Tom Cruise vuelve a la acción con Top Gun Maverick

Pasaron 36 años desde que Tom Cruise se pusiera por primera vez en el rol de Pete “Maverick” Mitchell, el atrevido piloto que asume el desafío de ingresar a la máxima escuela aeronáutica y demostrar sus habilidades. Top Gun Maverick llega este jueves a los cines, pero ya Cruise estuvo dando vueltas con ella por el mundo, incluyendo el 74° Festival de Cannes, para presentar la película.

“El momento de hacerla era ahora o nunca, tratamos mucho tiempo de ver cómo seguir la historia, y siempre entendí que era importante utilizar el progreso de la tecnología y su evolución y sumarla a la película, era ahora o nunca, y creímos que era el momento para poder ofrecer una gran experiencia a la audiencia de todo el mundo. Si lo hacemos, lo hacemos ahora”, manifestó Cruise sobre el porqué de volver en 2022 con la historia, en una avant premiere virtual de la que diario Hoy participó.

“Si recordás la primera, otra vez queríamos ofrecer una experiencia a todos, porque cuando hicimos la primera no imaginamos en lo que se convertiría y cómo atravesaría a varias generaciones, es un drama, sí, pero en esta oportunidad, además, quisimos contar la historia que queríamos contar con un casting increíble con el que estamos felices de finalmente mostrarla”, sumó.

“Los personajes son importantes, porque no es solo la acción, los roles llegan. Por contrato en la primera entrega decía que yo tenía que volar realmente un avión, estaba estipulado, y ahora, pensando este relato, que significa tanto para mí, el estudio y las audiencias, estuvimos atentos a muchos detalles, sumando actores y actrices para que logremos transmitir esas ideas”, detalló sobre el proceso de casting.

“Sentarme por primera vez a ver la película con el productor, fue como un déjà vu, hubo muchos momentos así, y eso que no nos vimos en décadas, pero cuando me preguntan cómo fue volver, emocionante y emocional, porque no es fácil, pero quise hacerlo por el público y pusimos lo mejor para lograrlo, porque además una película no la hace solo, así que trabajamos en conjunto para lograrlo, para que la gente se sienta feliz al verla”, agregó sobre su vuelta.