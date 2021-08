“La música une porque detrás de las partituras no hay color, nacionalidad, preferencias o clases”

Bajo la responsabilidad de la compañía artística Latin Vox Machine, El principito sinfónico llega a las tablas con las interpretaciones de Osvaldo Laport y Esteban Zapata. Asimismo, los integrantes del proyecto musical lanzaron un disco que ya está disponible en el universo digital.

En diálogo con este medio, el director de la incubadora musical Omar Zambrano se expresó sobre este clásico dedicado a todas las generaciones.

—Trabajaste sobre una obra que trasciende los tiempos, es elegido por las generaciones. ¿Cómo surge el proyecto de El principito sinfónico?

—El principito sinfónico es una iniciativa que estaba en nuestras mentes desde antes de la pandemia, la cantidad de conciertos y actividades nos imposibilitaban materializarlos. Al llegar el confinamiento capitalizamos la situación y nos dedicamos de lleno a la composición, arreglos y la estructura general, todo el trabajo fue creado por un equipo multidisciplinario de varias nacionalidades que estuvieron generando infinitas ideas para hacerlo realidad. Ahora, tenemos un disco de 15 obras disponibles y una obra musical sinfónica por estrenar. Por primera vez estamos trabajando sobre nuestra propia música. La música académica nos ha servido de perfeccionamiento artístico y jamás la abandonaremos, pero creo que este es un momento excelente para ir más allá, dejar de ser intérpretes y generar una obra propia de trascendencia en la escena artística internacional. A esto le sumamos el componente escénico que estamos trabajando arduamente con el apoyo y experiencia de Osvaldo Laport. Tener ya disponible un disco en Spotify nos parece de ensueño. Somos muy afortunados.

—Poniendo una producción ya conocida y reversionada sobre los teatros, ¿qué mensajes dejás en ella?

—Nuestra filosofía organizacional está basada en el reinventarse, la solidaridad, el compromiso, el trabajo, la constancia, el estudio y sobre todo la resiliencia, son los elementos que deseamos trasmitir en cada una de nuestras propuestas. El máximo valor se centra en la armonía del equipo y el manejo inteligente de las responsabilidades.

—Como compañía artística, ¿podés revelar las otras propuestas?

—Hemos creado con nuestros músicos destacados una academia de música online, consideramos que es una forma de retribuir a la sociedad que nos acoje es a través de la transferencia de conocimientos cargados de valores positivos que generen aportes no sólo para alcanzar la ­excelencia musical sino también la excelencia ciudadana. No negamos que el escenario para todos los artistas en el planeta está bastante ­complicado, no sé si es una fortuna, pero al atravesar un proceso migratorio forzado, la gimnasia de reinventarse se volvió una obligación. Donde algunos ven crisis nosotros insistimos en ver oportunidades. Muchas veces nos han señalado de ilusos, pero ­creemos que un artista sin ilusión, no es un artista. Así que tenemos un pie en la tierra y un ala en el aire. Aunque la situación sea adversa, tenemos la obligación de elevar los ánimos de nuestro equipo y el público alimentando su espíritu con trabajo artístico de calidad hecho con mucho amor.

—Trabajan incansablemente por todo el globo terráqueo…

—En Venezuela están nuestras raíces, que difícilmente podremos desconectarnos de ellas. Estando fuera al principio éramos más conocidos en nuestro país que en el que nos recibía, pero esa tendencia ha ido cambiando. Consideramos que paulatinamente y a través de nuestro cuatro años de existencia, nos hemos ganado el respeto y el reconocimiento del público argentino que es bastante exigente con las propuestas que recibe. Tratamos en lo posible de mantener la vara muy alta y que se nos recuerde, no como una orquesta de inmigrantes, sino como un proyecto artístico, poderoso, cargado de mucho trabajo y entusiasmo.

Creo que ya estamos preparados para salir de Buenos Aires y empezar a girar, estamos muy deseosos de conocer otras provincias de la Argentina, de las cuales nos han hablado muy bien. De igual manera queremos recorrer Latinoamérica levantando la bandera, pues la música une porque detrás de las partituras no hay color, nacionalidad, preferencias o clases. ¿Qué mejor ejemplo de integración y armonía que una orquesta y un coro? Eso define a Latin Vox Machine, lo atesoramos y lo compartimos.