La palabra de Gisele Bündchen

Hace un año atrás, la modelo Gisele Bündchen y el empresario deportivo Tom Brady anunciaban su divorcio definitivo. Asimismo, estuvieron 13 años juntos, construyeron una vida en común con dos hijos. Luego de mantener un estricto silencio, la mujer declaró: “Ha sido muy duro para mi familia. Ha sido mucho, en todos los ámbitos de mi vida. Siento que cada vez que llueve, llueve a cántaros. Con todos los diferentes giros y vueltas que da la vida, todo lo que podemos hacer es lo mejor que podemos teniendo en cuenta lo que sucede en nuestro entorno”.

También dijo: “Creo que si no hubiera tenido todas las diferentes herramientas que tengo para apoyarme durante estos momentos, habría sido muy difícil. Creo que todos podemos identificarnos con eso, porque todos hemos pasado por las montañas rusas de la vida. Nos conocimos cuando yo tenía 26 años y él 29, queríamos cosas juntos. A medida que pasó el tiempo, nos dimos cuenta de que queríamos cosas diferentes y que tenemos que tomar una decisión. Eso no significa que no ames a la persona. Es un equilibrio”.