La palabra de la amante de Beckham

En el 2004, el futbolista David Beckham estaba en su mejor momento laboral y mantenía sus nupcias con Victoria Beckham, su esposa cantante. Ella es exintegrante de las Spice Girls y madre cuatro hijos que tienen en común con Beckham. Por aquel entonces la pareja tuvo una crisis y él corrió a los brazos de su asistente llamada Rebecca. Por ese entonces la relación clandestina salió a la luz y fue un escándalo. Luego de dar detalles de esta situación, la mujer tuvo su momento de fama, pero luego todo quedó en la nada gracias al paso del tiempo. Por su parte cada uno rehizo su vida. Es decir, la pareja formal triunfó por todo el mundo, se mantiene unida. Ahora esto sale a la luz porque se publicó un documental sobre la vida del deportista y Victoria dio su parecer sobre los hechos. Por su parte, la tercera en discordia es maestra de yoga, está casada y tiene dos hijos. Además, alegó hace unos meses cuando hablaba sobre este tema a un medio de comunicación internacional: “Tomé muchas decisiones equivocadas y me convencieron de muchas cosas. Por supuesto, si pudiera volver atrás en el tiempo cambiaría algunas cosas, pero ¿no lo haría todo el mundo? No me arrepiento de nada”.