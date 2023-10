Pink Floyd lanzará un documental especial sobre su disco "The Dark Side of the Moon"

El disco "The Dark Side of the Moon" de Pink Floyd cumple 50 años y para celebrarlo la banda lanzará un documental muy especial.

"Eclipse" es el material audiovisual que será lanzado el próximo sábado en el canal de Youtube del conjunto integrado por Roger Water, David Gilmour, Richard Wright y Nick Mason. Este registró la experiencia de ocho fans de la banda al escuchar el famoso álbum durante un eclipse solar total en el Parque Marino de Ningaloo, ubicado en Australia Occidental.

Los seguidores concurrieron al lugar el jueves 20 de abril de 2023 y la escucha fue programada de manera tal que en el preciso momento en que ocurría el evento astronómico estuviera sonando las líneas finales de la canción que cierra el álbum, titulada justamente "Eclipse", en el pasaje que dice "but the sun is eclipsed by the moon" ("pero el sol es eclipsado por la luna").

Además, el video, que fue dirigido por Benny Trickett y producido por Fiz Oliver, muestra el proceso de selección de los ocho elegidos, el momento en que cada uno recibió la noticia, el viaje, el instante del eclipse en medio de la escucha y los testimonios posteriores. (Télam)