Norberto Marcos haría un nuevo reclamo millonario a Fátima Florez

El fin de semana que pasó, el romance del año tuvo su presentación oficial: fueron los primeros y únicos invitados en el regreso de Mirtha a la televisión. Así las cosas, parece que del la­do del ex de ella, tamaña situación, no cayó del todo bien. Y tanto es así que todo indicaría que Norberto Marcos reclamaría sumas millonarias por el divorcio. “Norberto está enfurecido. ¡Va por todo!”, reveló Paula Varela, en Socios del espectáculo (El Trece). Y brindó más detalles. “Parece que hay un dinero que Fátima ya le ha­bría dado, como diciendo: Con eso ya está. Y él va por lo blanco, por lo legal, no por lo que pueda haber en negro”. Y agregó: “Quiere los tres departamentos, un millón de dólares y to­do lo que tiene que ver con Fátima Mundial”, expresó.

Es más, según detallaron en el programa, Marcos habría mandado a grabar algunos últimos espectáculos que dio ella bajo otro nombre, pero de idéntico contenido de lo que hacía con él. Vale recordar que Marcos y Florez eran socios: él fue su productor durante todo este tiempo, hasta que se separaron. A juzgar por lo que se viene rumoreando y por los dichos de uno y otro lado, es de esperar que se venga una batalla legal fuerte y larga entre la expareja que está atravesando los primeros meses luego de la separación, aunque ella ya tiene el corazón ocupado.