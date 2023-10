El secreto, una película extrema sobre el abuso infantil

La realizadora audiovisual Jennifer Fox se puso manos a la obra para escribir el guion y dirigir una película llamada El secreto, donde narra los abusos sexuales de los que fue víctima cuando tenía tan solo 13 años. Por su parte, la actriz Laura Dern pone el cuerpo al extenso personaje. El resto de las interpretaciones corren por cuenta de Ellen Burstyn, Jason Ritter, Elizabeth Debicki, Isabelle Nélisse, Common, Frances Conroy, y John Heard. La responsable del proyecto es una prestigiosa hacedora de documentales, es docente en una facultad y lleva a cabo diversos proyectos independientes. Entre otros, es presidenta de Zohe Film Productions, una productora de cine independiente con sede en Nueva York.

El relato inicia con una mujer que recibe el llamado de su mamá que está muy preocupada porque encontró una serie de escritos de su niñez donde daba cuenta de una historia de amor impropia. Sucede que la joven había tomado clases de equitación con una señora llamada G que estaba casada, tenía un hijo y, además, un amorío con el profesor de atletismo que había contratado para su finca. Allí seducían a las alumnas para que luego estuvieran dispuestas para ellos y sus deseos más perversos. Con el paso del tiempo, Jennifer se recupera, olvida los hechos y se encuentra comprometida, pronta a casarse y organizando los hechos festivos. Además, su pareja es un colega que viaja todo el tiempo y que, si bien descubre la verdad, no podrá ayudarla porque ella se lo impide. Una vez que los escritos llegan a sus manos, la cineasta pone todo de sí para leer y tratar de recordar. Así los asuntos saldrán a la luz y asumirá que fue víctima de dos abusadores sexuales.

Con un relato muy elegante, el filme da cuenta de las estrategias del hombre llamado Bill, que le hará creer a la chica que es especial, que tienen un noviazgo, pero lo mismo dispondrá para otras alumnas. Este drama desgarrador y profundo no cae en lugares comunes y ha logrado un argumento certero. La madre de la víctima se culpa por no haberse dado cuenta y apoya a su hija en la búsqueda de la verdad. Asimismo, Jennifer irá reuniendo las piezas mientras habla con otras chicas que también estuvieron ese verano en la casona donde aprendían deporte. Esta entrega surgió en plena era del Me too y también causó un revuelo por poner en foco la pedofilia. Asimismo, da cuenta de la imposibilidad de los adultos de hacer un trabajo en retrospectiva sobre hechos traumáticos para así afrontarlos.

Otro de los problemas que se vieron obligados a enfrentar los integrantes del equipo del filme fue la posibilidad de conseguir una financiación. Ocurre que, debido a la ardua historia y la temática tan sensible, era un proyecto difícil y polémico. Sin embargo, todos los responsables supieron esperar y tuvieron un resultado con creces porque la película finalmente se hizo y fue muy bien recibida por la crítica, tanto en diversos festivales como en las plataformas digitales en donde está disponible para su disfrute. Algunas de las críticas han señalado que la obra “maneja un tema extraordinariamente desafiante, con sensibilidad, gracia, y el poder de una increíble actuación de una notable Laura Dern”. Además, hacia el final, la mujer asumió sus penas y decidió enfrentar al hombre que tanto daño le hizo, diciéndole en la cara todo lo sucedido en un evento donde recibió un premio y en el que estaba acompañado por toda su familia.