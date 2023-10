El llanto de Jésica Cirio durante su programa

Evidentemente, la semana que pasó fue una de las más complejas para la modelo, conductora y vedette Jésica Cirio. Es que ella quedó en medio del escándalo que explotó con las fotos entre su ex Martín Insaurralde y Sofía Clerici. Hasta figura en algunas de las denuncias. Así las cosas, luego de tener una primera entrevista en vivo el día viernes en El noticiero de la gente (Telefe), hizo lo propio en La peña de Morfi, su programa. Luego de tantas especulaciones sobre si iba a estar o no en el programa, finalmente allí estuvo. Y se dio, además, con el regreso de Georgina Barbarossa al frente de La peña.

Ambas tuvieron un encuentro íntimo allí. Georgina se mostró comprensiva junto a su colega –deslizó que fue “la peor semana de su vida”–, pero también fue muy insistente con las preguntas sobre los exuberantes gastos de Jésica cuando estaba junto a su ex. “A veces se pide que diga... no sé qué. Estuve casada nueve años confiando en esa relación y esa es mi verdad, es lo que viví. En principio fui feliz. En los últimos momentos, la relación fue decayendo porque empecé a notar cosas en él que ya no me hacían bien, cosas de nuestra intimidad que no me daban seguridad y en ese momento decidí irme”, expresó Jésica al comenzar. Sobre la dinámica que mantuvieron con su ex expresó: “Él era político y yo trabajaba todo el día. Nos encontrábamos a la noche y cenábamos. Ahora, si se pretende que yo diga si vi algo ilegal, la realidad es que no lo vi”. Y, sosteniendo que todo el dinero que gastó en este último tiempo salió de su bolsillo y fue producto de su trabajo, dijo: “Él es él y tiene que hacerse responsable por sus cosas. Yo quiero hablar de mí y de que mi vida no cambió en absolutamente nada desde antes de conocerlo”. Y agregó: “Lo que se vio en los videos no era la vida que llevaba conmigo. Nada me sorprendía. Nunca vi una ilegalidad en nada de lo que estaba haciendo. Yo pagaba mis cosas y pagaba mis gustos como lo hice siempre”.

Por su lado, Georgina aprovechó y le preguntó respecto a los rumores sobre el arreglo millonario del divorcio (se habla de 20 millones de dólares aproximadamente). “Eso es una absoluta mentira. No sé por qué se instaló eso. Es una barbaridad. Son cifras que nunca vi en mi vida. No entiendo por qué se instaló eso, cuál fue el fin”, expresó. Y deslizó: “Yo estoy tranquila y a disposición, esto es horrible a nivel mediático por mi hija y mi familia, pero estoy a disposición de lo que sea necesario”.

Luego se dio uno de los momentos más fuertes de la charla. Barbarossa le preguntó cómo se enteró de que su pareja le había sido infiel con Sofía Clerici. Y fue en ese momento que Jésica rompió en llanto y aseguró que se enteró por los medios de comunicación. Vale señalar que ellos se separaron en noviembre, pero se oficializó todo hace apenas unos meses. Al respecto, Jésica dijo que nunca tuvo más que sospechas. “El fin de semana (pasado) me desayuné con todo lo que fue de público conocimiento. Sentí como si todo lo que viví fue una mentira, fue muy frustrante, se sintió como una traición. Cuando lo conocí confié en él, en el amor y en la familia”.

Por último, la coconductora del ciclo volvió a dejar en claro que ahora lo que más le importa y lo que le interesa por encima de cualquier cosa es la pequeña hija Cloe, que tienen en común con su ex. Esta semana que comienza seguramente se tendrán novedades respecto a la situación legal de todos los implicados. Hacia fines de la semana pasada se conoció que su abogado es Fernando Burlando, quien también sostuvo que Jésica no tiene nada que ocultar.