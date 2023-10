AC/DC regresó a los escenarios tras siete años

Un regreso muy esperado por los fans: AC/DC volvió a los escenarios luego de siete años y se presentó en el festival Power Trip de Indio, California, Estados Unidos.

Este sábado una multitud se reunió en el Empire Polo Club para presenciar una de las vueltas más deseadas. La banda de rock, conformada por Brian Johnson, Angus Young y Cliff Williams, junto a Stevie, volvieron a las tablas tras haberse presentado por última vez en el 2016 en Filadelfia, en el marco de la gira mundial Rock Or Bust.

El conjunto británico-australiano se lució tocando 24 canciones, en las cuales se encontraron los clásicos éxitos como Back In Black, Shoot To Thrill, Rock 'N' Roll Train, Highway To Hell, Thunderstruck, entre otros. Además, le dieron lugar a temas del último disco "Power Up" (2020) como "Demon Fire" y "Shot In The Dark”.

El festival Power Trip de Indio es un festival de música heavy metal que se realizó entre el 6 y el 8 de octubre. Además de AC/DC, contó con la presencia de Guns N’ Roses, Iron Maiden, Judas Priest y Metallica, entre otros.