La actriz Ashley Johnson denuncia a su expareja por abusos

Los casos y denuncias por abusos y violencias siguen poblando la escena del cine hollywoodense y norteamericano. Ahora acaba de conocerse que la actriz Ashley Johnson, reconocida a partir de su participación en la celebrada serie The last of us, presentó una demanda contra su expareja, el escritor Brian Wayne Foster. La denuncia es por “violencia doméstica, imposición intencionada de angustia emocional, agresión y asalto sexual y acoso”.

Según el portal especializado Page Six, la situación empezó en el mes de mayo, cuando la actriz pidió una orden de alejamiento contra Foster. En aquella denuncia inicial alegó que era víctima de violencia verbal, causada por una “mente muy trastornada por su uso adictivo de narcóticos”. Pero, además de ello, el hombre ingenió la manera de ponerle micrófonos en la casa, manipular sus cámaras de seguridad y la amenazó con armas falsas. También empezó a extorsionarla con la amenaza de divulgar información personal. Por si fuera poco, se informó que otras mujeres han revelado sufrir algún tipo de violencia por parte de Foster. Una de ellas es la propia hermana de Ashley, Haylie Langseth, que afirma ser víctima de violencia verbal.