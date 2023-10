Problemas legales para Luismi

Hace unas semanas ya se rumoreaba que El Sol de México estaba en problemas legales con la madre de sus hijos. Y, finalmente, durante el fin de semana se confirmó que efectivamente es así. Ocurre que la actriz Aracely Arámbula presentó un reclamo formal en el juzgado de familia en la Ciudad de México.

Según la información judicial difundida, el proceso se originó en 2019, para cubrir las necesidades básicas de manutención. Quien dio a conocer la confirmación de estos datos fue la periodista mexicana Flor Rubio, quien mostró en la televisión azteca un documento del Poder Judicial y al mismo tiempo reveló el número de expediente y el tipo del juicio. “Podemos confirmar que sí hay un proceso del orden civil familiar en los juzgados aquí en nuestro país”, señaló.

Además de ello, el propio abogado de Arámbula también se refirió al reclamo, confirmándolo. “Efectivamente, el señor Gallego Basteri es un deudor alimentario porque no ha pagado desde diciembre del 2019”, explicó. Los montos y las cifras reclamadas se desconocen aún. De todos modos, el abogado deslizó: “En las demandas de alimentos se le solicita al juez que obligue a la otra parte a que provea los medios necesarios para cubrir la pensión o a que se apliquen medidas de apremio (urgencia); este proceso sucede en los juzgados familiares de la Ciudad de México". Por lo que se entiende que el proceso no va a resolverse inmediatamente. En esa misma entrevista entre Rubio y el abogado, se deja en claro que de parte de Aracely lo único que ella está solicitando es que se ponga al día con los pagos de manutención para sus hijos, Miguel y Daniel, de 16 y 14 años, respectivamente. Y sostiene que no se le está exigiendo más dinero al cantante, sino llevar el proceso legal de una mejor manera. En medio de todo, algunas reconocidas celebridades salieron a apoyar a Arámbula. Por ejemplo, Laura Zapata, hermana de Thalía y reconocida actriz mexicana, expresó:

"Qué poca mais, ¿no? Si es realmente eso, pues, yo creo que los hombres deben de apoyar a las mujeres que les dan hijos. Porque ¿ya parió y nada más son de ellas? No. Hay que exigirle. Qué bueno, la felicito y ojalá que las leyes logren hacer algo, y yo creo que le va a ir muy bien si lo logra”.