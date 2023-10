Sorpresa total: Nacho y la Tora, de GH, separados

Después de una jornada donde se rumoreó que Nacho y la Tora, una de las parejas que se formó y que trascendió las paredes de la casa más famosa del país, estaban separándose, finalmente llegó la confirmación.

El primero en dar y compartir la bomba durante la tarde de ayer fue el periodista Guido Záffora. Y horas más tarde llegaría la confirmación en manos de los propios protagonistas. Durante la tarde llegó un comunicado oficial. Ambos, la Tora y Nacho, lo compartieron en sus redes. “A raíz de muchas preguntas, especulaciones y dichos, les queremos decir que con Lu decidimos no estar más juntos, no paso nada y realmente el amor de uno por el otro está intacto” empieza. Y continúa: “Desde nuestro lado, hoy no estamos más en relación, pero sí nos seguimos acompañando, ayudando y trabajando juntos desde otro lado. Obvio que Fuera de joda va a continuar, además de los proyectos que tenemos juntos en pie. Gracias por el respeto y amor que siempre nos dan y más en este momento”.

Así las cosas, van quedando muy pocas parejas de las que se formaron puertas adentro en GH. Coty y el Cone tuvieron una separación escandalosa, al igual que Maxi y Juliana, que fueron protagonistas de todas las noticias hace apenas unas semanas. En tanto, la tan esperada pareja entre Marcos y Julieta nunca se confirmó y todo quedó en un limbo. ¿Cómo seguirá todo en lo que hace el amor entre todos los exparticipantes de GH?