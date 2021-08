La palabra de Lola Latorre

La joven Lola Latorre estudia la carrera de Abogacía, trabaja como modelo y se está formando como artista. En ese paso, acaba de regresar de Estados Unidos, destino al que viajó con su familia, integrada por sus padres Yanina y Diego más su hermano menor.

En este contexto surgieron rumores que la joven estaba distanciada de su novio Jerónimo, debido a la exposición mediática que tiene y esto habría sido el causal de la separación. Sin embargo, la chica tomó las riendas de la información, desmintió los rumores y dijo que transita uno de los mejores momentos de su vida. Es más, desea casarse a la brevedad y tener muchos hijos.

Asi fue que declaró a una revista de alcance nacional: “La verdad es que nos amamos mucho y queremos casarnos jóvenes y con una mega fiesta. Yo admito que soy muy Susanita: sueño con el vestido blanco, la fiesta y la luna de miel, quiero ser mamá de varios hijos. Tal vez no es muy centennial lo que estoy diciendo pero no quiero mentir: soy así. Me encantaría darles a mis hijos todo lo que me dieron mis papás a mí”.