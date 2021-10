La palabra de Paul McCartney

El artista Paul McCartney brindó una entrevista que fue difundida en el corriente mes donde se lo ve hablando de la ruptura de los Beatles en 1970. Así fue como brindó las razones de la disolución histórica de una banda que continúa vigente hasta el ­presente y limpió su buen nombre, puesto a que siempre fue indicado como el culpable. De esta manera, el hombre que ya corre por sus 79 años expresó: “Oh, no, no, no. John entró en una habitación un día y dijo: Dejo The Beatles. Enseguida ­continuó: Es emocionante, como un divorcio. Y entonces, nos quedamos solo nosotros recogiendo los pedazos”.

Sucedía que por aquel entonces John Lennon se había enamorado de una artista plástica oriental y mamá de una niña. Ambos se convirtieron en pacifistas y querían luchar por esta causa. Con respecto a ello, Paul advirtió: “La cuestión era que John quería empezar una nueva vida con Yoko y quería... Acostarse en una cama durante una semana en Ámsterdam por la paz. No era posible oponerse. Fue el período más difícil de mi vida”.

Fue el advenimiento de una crisis para todos, puesto a que se quedaban sin el proyecto que los vio consagrarse como artistas: “Esta era mi banda, mi trabajo, mi vida. Yo quería que continuara, pensaba que estábamos haciendo cosas bastante buenas -Abbey Road, Let it be, no estaba nada mal- y pensaba que podíamos seguir”.

Para este momento, los daños contractuales eran enormes debido a las obligaciones que mantenían con sus representantes legales. De esta manera, menos Lennon, todos los demás iniciaron acciones legales para obtener los derechos de sus obras y las regalías que formaban parte de sus fortunas. Paul comentó que, si bien sus amigos no estaban de acuerdo, años después le agradecieron este acto que devolvió gran parte de sus bienes.