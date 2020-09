La palabra de Stefi Roitman

Días atrás, el cantante Ricky Montaner publicó una imagen en Instagram que lo muestra tomándole los pechos a su novia, la influencer Stefi Roitman. El posteo generó una polémica innecesaria, repleta de comentarios positivos y negativos dado el nivel de osadía, provocación y erotismo por parte de los jóvenes tortolitos.

Tan es así que la misma red social decidió censurarla por no cumplir con las normas vigentes o quizá ante la denuncia de algún usuario. Al respecto, la actriz argentina reflexionó en una entrevista radiofónica realizada por “Mosquita Muerta”: “Pensamos en si estaremos en un momento muy sensible, pero no sé cómo se maneja Instagram para bajar publicaciones, si alguien las revisa o es por denuncias. Nosotros somos genuinos y la verdad que nos manejamos de esta manera, no se sorprendan si volvemos a subir algo así”.