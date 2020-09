Iván Noble: “Las canciones no corren carreras”

Dueño de un perfil bajo, Iván Noble deja que su arte hable por él. Sin embargo, en esta oportunidad, el músico conversó con diario Hoy y contó cómo lleva la cuarentena, habló sobre su último single y su próxima presentación.

—¿Cómo estás pasando la cuarentena?

—Me ayudó porque soy muy disperso y tengo poca disciplina. Entonces, al estar enclaustrado, con tantos estímulos de películas, libros y discos, y cerca de mi guitarra, piano y birome, estuve escribiendo bastante. Tengo un disco prácticamente terminado de componer y empezado a grabar. La primera canción es un single que se llama ¿Quién no es una bomba de tiempo?

—¿Qué nos podés decir de ese tema?

—Es un poco el resultado de toda la cuarentena. Es una balada pianística que es un homenaje a las canciones de rock nacional con las que crecí. Una canción sencilla, pero que tiene el espíritu de esta época, de puertas adentro, de cosa intimista, minimalista.

—El 6 vas a hacer tu tercera presentación vía streaming: la primera fue Hogar dulce hogar, después hiciste la parte 2 y ahora le cambiaste el nombre a Canciones para pasar la peste...

—Sí, porque el show va a ser distinto y porque además en esta oportunidad, al haber protocolos, puedo tocar con mi guitarrista, Benjamín.

—¿Qué repertorio va a sonar?

—Va a haber canciones de todas las épocas, pero para estos shows que son muy cómplices, muy de living. Trato de elegir las que me parecen que tienen un espíritu más relajado, acústico.

—¿Pensás que el streaming llegó para quedarse?

—Creo que la emoción, adrenalina y cosquilla que genera el vivo tanto para el músico como para la gente que va a ver el show es irremplazable. Pienso que el streaming puede ser un tipo de show que se haga para alguna ocasión especial, pero no creo que reemplace al vivo.

—Estás nominado a los premios Gardel por Mejor álbum a artista de rock por Mujeres y Ego, ¿cómo vivís este tipo de reconocimientos?

—Probablemente suene un poco a un lugar común o incluso desagradecido, pero la verdad es que me da más o menos lo mismo. Después de muchos años de hacer canciones aprendí que los premios en general no significan mucho más que una noche divertida si es que hay una fiesta, que en esta oportunidad no va a suceder. Pero los discos no son ni mejores cuando se premian, ni peores cuando se dejan de premiar. Siempre se agradece porque se supone que hay gente que le prestó atención al laburo de uno y decidió hacerle un mimo, pero no mueven la aguja del trabajo de nadie. Yo prefiero pensar que las canciones no corren carreras y que cada uno hace lo mejor que puede con lo que tiene.