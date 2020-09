“El streaming es una forma de expresión artística de emergencia”

Con una amplia trayectoria artística, Alejandro “Huevo” Müller supo ganarse su lugar en el rubro actoral. Sin embargo, como otros tantos colegas en este contexto, se vio imposibilitado de trabajar, pero apuesta a reinventarse de la mano del streaming. Por eso, el sábado 5 de septiembre a las 22, se presentará junto a Diego Pérez con la comedia ¿Por qué será que las queremos tanto?

—¿Cómo estás pasando la cuarentena?

—Como todos, encerrado y cuidándome mucho. Estoy bien, porque estoy sano, pero todo lo demás es muy complicado, porque hace cinco meses que no trabajo y no se sabe cuándo vamos a volver. Ahora voy a hacer una obra por streaming, algo que nunca había hecho. Si bien me resulta medio raro, es una for­ma de poder expresarse y llegar al público.

—El 5 de septiembre junto a Diego Pérez van a hacer ¿Por qué será que las queremos tanto?

—Sí, es una obra que hicimos hace un tiempo atrás, y siempre volvemos a hacerla porque nos gusta mucho. Ahora se presentó la oportunidad de realizarla por streaming y aceptamos la convocatoria.

—¿De qué va la obra?

— Es una obra escrita y dirigida por Daniel Dátola. Es muy divertida y está reversionada acorde a la circunstancia que estamos viviendo, porque originalmente eran dos tipos que se encontraban en un bar, pero como ahora eso no ocurre, nos encontramos en una plaza con el pretexto de que vamos a correr. Y esa conversación se transforma en un devenir de las situaciones que vive cada uno con sus relaciones de pareja. La gente se siente muy identificada.

—Es para reírse y olvidarnos un poco de todo lo que está pasando...

—Sí, es la idea. Es un poco lo que pasa con esto de que los artistas no somos necesarios por una cuestión lógica, pero en realidad para estas situaciones somos mucho más necesarios de lo que parece. Si no fuera porque hay ciertas plataformas y producciones artísticas, qué sería de nosotros en pandemia.

—¿Creés que esta nueva forma de hacer teatro llegó para quedarse?

—Para mí esto es una nueva forma de expresión de emergencia para poder expresar algo artístico, pero no lo considero teatro. El teatro es otra cosa, es la presencia del actor frente a los espectadores y la energía que se transmite de un lado y del otro. Y no sé si llegó para quedarse o no; puede quedarse como una nueva forma de expresión para algunas cosas en especial, pero sé que no va a reemplazar al teatro.