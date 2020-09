Es actriz, bailarina y amante del yoga. Durante una en­trevista con diario Hoy, la talentosa Anita Martínez presentó Respira, el ciclo online que la tendrá como eje para practicar yoga, esa disciplina milenaria, en familia y desde el calor del hogar. La cita obligada será el próximo 13 de septiembre, a las 15. Las entradas pueden adquirirse a través de hausticket.com.

—¿Bajo qué circunstancias nace el proyecto?

—La propuesta surge porque la plataforma quería incorporar contenidos de todo tipo. Nos pareció que el yoga era algo que no se estaba haciendo vía streaming . Además, queríamos que tuviera una mezcla de humor y calidad de vida. Me parece que es importante adaptarnos a esta nueva modalidad, al principio me costó muchísimo. Creo que no solamente el contenido artístico es bueno sino también todo tipo de formatos que nos ayuden a llevar este momento de una manera saludable. Hace varios años que trabajo con el yoga y con mi cuerpo por haber sido bailarina. Este es un momento donde necesitamos sentirnos saludables y fuertes

—Como artista, ¿cuál es tu visión sobe la vuelta del teatro?

—Todos los productores están rompiéndose la cabeza para tratar de inventar una nueva forma de poder ir al teatro con seguridad. Sé que se juntan todo el tiempo para trabajar en ello y pensar los protocolos. Considero que van a ser buenos.