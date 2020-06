La pelea entre Rial y Tauro que Ventura disfruta en primera fila

El 19 de mayo, Jorge Rial y Marcela Tauro protagonizaron un tenso momento en el aire de Intrusos cuando debatían sobre la detención del doctor Rubén Mühlberger. En el piso estaba Juan Roccabruna, recepcionista de la clínica del médico, quien estuvo deambulando por éste y varios programas.

En el medio de la nota, Marcela Tauro interrumpió al invitado y le informó al aire que lo estaban acusando de haber robado 300.000 pesos.

En este marco, y tras la sorpresa de Roccabruna, Rial le exigió a la periodista que revelara su fuente, pero ella se negó. Esto derivó en un fuerte ida y vuelta que terminó desatando al aire la furia del conductor: “Si no vas a dar nombres, te pido que no sigas poniendo información anónima”. Desde ese suceso, Tauro no regresó al programa. En Intrusos nadie la mencionó más y muchas especulaciones comenzaron a circular en redes. Muchos hablan de que este podría ser el fin de la relación laboral entre los dos periodistas, un vínculo que lleva casi 17 años y que los tenía compartiendo de lunes a viernes el aire de las tardes de América.

En medio de un futuro televisivo indefinido para la periodista, entró un tercero para opinar sobre el tema, Luis Ventura, actual presidente de Aptra y quien supo ser mano derecha de Rial en Intrusos durante 14 años. Ventura habló con un reconocido ciclo radial y, al ser consultado sobre la pelea del momento, no dudó en ir al hueso: “Marcela Tauro ahora va a probar lo que me pasó hace seis años y conocer el medio”. En este marco, sostuvo: “Prefiero llamarme a silencio y no ser brutal por el sentimiento que a mí me genera Intrusos (...) No quiero meterme en este tema porque a lo mejor puedo llegar a ser injusto, enceguecido por un sentimiento que tengo adentro y si lo expresara como realmente lo siento sería muy brutal”.

Más allá de esto, añadió: “Ya no tengo nada que ver con Intrusos, no sé lo que pasa ni lo que pasará”. Fue entonces que, recordando su partida del ciclo, reconoció: “Lo que me dolió no fue una actitud individual, sino que hubo mucha complicidad colectiva”. Luego explicó: “Vos convivís con gente al lado, y no esperás que el que tenés al lado te meta la puñalada. Vos decís este jugador tiene la misma camiseta que yo y es de los míos, y muchas veces son los que te traicionan, o cuando llega la jugada fundamental del partido no ponen lo que tienen que poner, miran para otro lado y se hacen los desentendidos”.

Cabe recordar que la partida de Ventura se dio en medio de un escándalo personal cuando se reveló que era el padre del hijo de Fabiana Liuzzi y tuvo desafortunadas frases sobre ella y la paternidad. Su salida resultó tan abrupta y sorpresiva para los televidentes como para él mismo, quien manifiesta, aún hoy, que nunca se le comunicó fehacientemente la salida de Intrusos.