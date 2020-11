La polémica del funeral de Maradona: no dejaron entrar a Rocío Oliva

Una de las polémicas del funeral de Diego Maradona, fue que le prohibieron el ingreso a Rocío Oliva, su expareja. Según confirmó la panelista de Polémica en el Bar, sus hijas no la dejaron pasar: "No me dejaron pasar y me mandaron hacer la fila como a todos", señaló indignada.

Además remarcó que habló con Claudia Villafañe y que ella le dijo que no hizo nada: "Nadie se hizo cargo y no tengo idea de por qué me hacen esto", señaló entre lágrimas. Y agregó: "Lo único que quise fue despedir a mi expareja e irme a mi casa. Fui la última mujer de Diego y nadie entiende eso".