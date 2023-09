La reflexión de Emily Ratajkowski sobre el divorcio

En medio de una oleada de crisis y divorcios amorosos que invade a las celebridades internacionales, la reconocida actriz y modelo Emily Ratajkowski compartió en sus redes un llamativo mensaje que apunta, justamente, a las rupturas amorosas. “Parece que muchas chicas se están divorciando antes de cumplir los 30 años. Y como alguien que se casó a los 26 años y se separó hace poco más de un año, a los 32, tengo que decirles algo. No creo que haya algo mejor”, expresó ella a través de un video que compartió en TikTok. Vale señalar que ella se separó de su marido, Sebastian Bear-McClard, en el verano de 2022, tras cuatro años casados. Luego, agregó en la publicación: “Personalmente, me parece elegante hacerlo a los 30 años. No creo que haya algo mejor. Si estar en tus 20 es la trinchera, a los 30 todavía sos sexy; quizá tenés un poco de tu propio dinero; descubrís qué querés hacer con tu vida; y tras intentar la fantasía del matrimonio, entender que, tal vez, no es todo tan bueno”. Y luego cerró: “Tenés toda una vida por delante. Todas las personas que se sienten estresadas por esto, por estar divorciada, van a estar bien. Felicidades”. Si bien ella no dijo ni explicó el porqué del sorpresivo comunicado y de la llamativa reflexión, todo hace pensar que se debe al reciente divorcio de Joe Jonas y Sophie Turner, tras cuatro años de matrimonio y dos hijos.