Las primeras declaraciones públicas de L-Gante

Desde el viernes y por varios días más, el trapero L-Gante será motivo de noticias y todos sus movimientos serán seguidos de cerca. Ocurre que estuvo tres meses detenido y durante todo este tiempo muchos estuvieron a la expectativa de lo que pasaba con su situación legal y con su tan ansiada libertad, que finalmente llegó. Así las cosas, el fin de semana tuvo una breve entrevista por videollamada con el periodista Luis Ventura, y en conversación con él dejó algunas frases y declaraciones que bien vale la pena repasar. “¿Cómo viviste el momento de abrazarte con Jamaica?”, le consultó Ventura. “Mortal, la noté muy contenta, muy feliz, y yo también. Fue quedarme con ella lo que hizo que me tomara todo tan tranquilo y ponerme a pensar en todo esto”.

Durante todo este tiempo que estuvo detenido en la DDI de Quilmes, fueron varios los momentos en los que se especuló con la fecha de su libertad. Sobre ello, dijo: “Te imaginarás que varias veces me ilusioné, pero sobre todo por los rumores que salían en la televisión. Estaba adentro, pensando, y traté de que no me consuma el cuándo voy a salir, y aprovechar el tiempo para darle una buena función y fortalecerme (…). Fue una mala jugada, pero el que la pasó ahí fui yo. Admito que pensé que me iba el primer o segundo día”.

Y agregó: “No quería que se complique más, y se me hacía que era mucho circo”. Vale señalar que, en medio de su detención y situación legal, L-Gante cambió de abogado. Al momento de suceder eso, todas las expectativas estaban puestas en que consiguiera la libertad a la mayor brevedad posible. Al respecto, dijo: “Lo noté como un ensañamiento en una parte. A mí se me pueden cruzar mil cosas por la cabeza ahí, pero lo importante es que se resuelva bien en el proceso y que se haga justicia”.

Añadió: “Yo contengo la calma, estoy tranquilo, soy de entender las cosas y no me mato en estar pensando en cómo salir. Pero se tomó su tiempo”. También se refirió a los planes a futuro, después de una obligada y forzada pausa, y a cómo está planeando el paulatino regreso a los escenarios y a su labor habitual y cotidiana. Aunque sobre ello resta saber, porque aún no hay novedades al respecto, si dada la situación legal él podrá retomar la agenda habitual de shows, actividades y demás.

Dijo: “Para mí es como que me tomé un descanso para arrancar con toda la fuerza. Pero el que se preocupa por eso es Maxi (mi representante). Vamos a descansar una semanita y arrancaremos. Tengo que ensayar porque no hago un show hace varios días”. Y por si fuera poco, no le esquivó al bulto cuando fue consultado por el estado de su vínculo con Wanda Nara, luego del supuesto amorío que tuvieron a comienzos de año y que luego se fue enfriando. Además, mientras él estaba detenido fue que se conoció la noticia de la enfermedad de Wanda. “Me comunicaré en algún momento. Me estoy enterando de todo ahora”.