Wanda volvió a hablar en las redes sobre su enfermedad

Mientras se espera su regreso a Argentina dado que se encuentra en Estambul, Turquía, desde hace varias semanas, la empresaria y conductora volvió a referirse a su enfermedad, luego de un buen tiempo de no hacerlo. Ocurre que, en un intercambio con los seguidores y fanáticos en Instagram, ella respondió algunas preguntas. Una primera internauta le escribió: “¿Vas a contar cuál es tu problema de salud? Creo que también sirve para ayudar a otros que atraviesan lo mismo”. Y ella respondió junto a un emoji de un corazón: “Sí, solo por eso”. Luego, otra persona le comentó: “¿Por qué mentiste con lo de tu enfermedad?” Lo que generó cierta molestia, pero sobre todo una respuesta mucha más larga de su parte. “Por suerte son pocos, pero qué bajo que alguien pueda poner en dudas o juzgar algo que ni siquiera conté para que no existieran especulaciones”, comenzó diciendo. Y siguió: “Simplemente aclaré una situación personal que expusieron. Y que al hacerse pública, repito, no por mí, mucha gente que por suerte es mucha y me quiere bien quiere saber qué es y cómo estoy. Algún día contaré, por gente como esta es que a veces dudo”. Entre tanto, además, se supo que Maxi López estuvo de visita en el país raudamente para acompañar a su hijo mayor Valentino, que se encuentra internado, aunque fuera de peligro.