Se separó Daniel Agostini

La mañana de ayer amaneció con la reciente y fresca noticia de que Daniel Agostini se había separado, dando por terminada una relación de muchos años. Y el motivo sería no solo celos, sino un gran desgaste de la relación durante el último tiempo. Fue la periodista Fernanda Iglesias (LAM, América) quien compartió los posibles motivos y también dio más detalles: “Se separaron porque ella se cansó de sus infidelidades, de que él perdía mucha plata en el juego, era muy celoso encima con ella. Él era infiel y era celoso, típico de los infieles. También se cansó de que no la dejara trabajar”. Y luego agregó: “Se peleó incluso con un colega por celos. Con un colega muy conocido de él porque estaba obsesionado con que quería tener algo con su mujer. Él es del rubro de la música tropical, es uno de los grandes”. A todo esto, se rumorea que él se habría atrincherado en la casa y no se quiere ir, no quiere abandonar el lugar. Además de ello, quien opinó al respecto fue Nazarena Vélez, justamente exmujer de Daniel Agostini. “No me extraña. Hizo lo mismo conmigo. Ya sabía que estaban separados, me lo contó mi hijo”, dijo ella sin ningún prurito al hablar. Y agregó: “No sé en profundidad. Solo sé que ella es muy cariñosa con mis hijos”.